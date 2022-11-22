Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2 – СМИ

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Великобритания передала Украине высокоточные ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По информации издания, дальность пуска Brimstone-2 в два раза больше по сравнению с предыдущей серией ракет класса "воздух-земля" Brimstone-1, которые Лондон направил Киеву около полугода назад.

Также сообщается, что обычно такие ракеты запускаются с воздуха, однако Киев модифицировал грузовики, чтобы использовать их в качестве пусковых платформ.

Число переданных Украине Brimstone-2 не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Brimstone разработало британское подразделением международного консорциума MBDA. Стоимость одной ракеты весом 50 килограммов и длиной 1,8 метра составляет более 130 тысяч долларов.

Подобные ракеты использовались королевскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии.

Западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, как

в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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