Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке ракет – СМИ

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Власти Украины и Великобритании ведут переговоры по поводу продажи Киеву вооружений, в том числе ракет Brimstone. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает газета The Times.

По информации издания, речь идет об оснащении ракетами с высокой точностью украинских кораблей и самолетов. Brimstone разработало британское подразделением международного консорциума MBDA. Стоимость одной ракеты весом 50 кг и длиной 1,8 метра составляет более 130 тысяч долларов.

Отмечается, что до этого подобные ракеты использовались королевскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине систему противовоздушной обороны "Железный купол", которую Киев планирует использовать для защиты значимых объектов.

Как заявлял тогда советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович, данная система ПВО повысит боеспособность армии и сможет прикрывать район площадью 150 квадратных километров, а также с вероятностью 90% перехватывать все ракеты, в том числе неуправляемые тактические ракеты дальностью до 70 километров.