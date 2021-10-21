Украина ведет переговоры с Великобританией о покупке ракет – СМИ

04:53
Фото: depositphotos/barselona_dreams
Власти Украины и Великобритании ведут переговоры по поводу продажи Киеву вооружений, в том числе ракет Brimstone. Об этом в четверг, 21 октября, сообщает газета The Times.
По информации издания, речь идет об оснащении ракетами с высокой точностью украинских кораблей и самолетов. Brimstone разработало британское подразделением международного консорциума MBDA. Стоимость одной ракеты весом 50 кг и длиной 1,8 метра составляет более 130 тысяч долларов.
Отмечается, что до этого подобные ракеты использовались королевскими ВВС во время военных операций в Афганистане, Ливии и Сирии.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине систему противовоздушной обороны "Железный купол", которую Киев планирует использовать для защиты значимых объектов.
Как заявлял тогда советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович, данная система ПВО повысит боеспособность армии и сможет прикрывать район площадью 150 квадратных километров, а также с вероятностью 90% перехватывать все ракеты, в том числе неуправляемые тактические ракеты дальностью до 70 километров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: