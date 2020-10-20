Зеленский рассказал о строительстве двух баз ВМС на Черном море

11:57
Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона, заявил Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к депутатам Верховной рады.
Президент Украины также отметил, что в стране продолжается модернизация военных судов, таких как фрегат "Гетман Сагайдачный", на вооружение принята противокорабельная крылатая ракета "Нептун", ведется подготовка десантных катеров "Кентавр".
Зеленский напомнил, что в 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины, и заверил, что не позволит сократить финансирование армии в 2021 году.
Финансирование будет не меньше, чем в текущем году, – более 117 миллиардов гривен (4,12 миллиарда долларов), уточнил глава государства.
Ранее замминистра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков рассказал, что с начала протестов в Белоруссии на Украину переехали более тысячи IT-специалистов.
По его словам, в августе трудовых мигрантов было всего около двухсот. Он добавил, что "поток растет", так как "ситуация в Белоруссии не успокаивается". Сейчас ведутся переговоры с 15 белорусскими компаниями, которые захотели создать свое представительство на Украине.
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