Зеленский рассказал о строительстве двух баз ВМС на Черном море

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Украина начинает строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона, заявил Владимир Зеленский, выступая с ежегодным посланием к депутатам Верховной рады.

Президент Украины также отметил, что в стране продолжается модернизация военных судов, таких как фрегат "Гетман Сагайдачный", на вооружение принята противокорабельная крылатая ракета "Нептун", ведется подготовка десантных катеров "Кентавр".

Зеленский напомнил, что в 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины, и заверил, что не позволит сократить финансирование армии в 2021 году.

Финансирование будет не меньше, чем в текущем году, – более 117 миллиардов гривен (4,12 миллиарда долларов), уточнил глава государства.

Ранее замминистра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков рассказал, что с начала протестов в Белоруссии на Украину переехали более тысячи IT-специалистов.

По его словам, в августе трудовых мигрантов было всего около двухсот. Он добавил, что "поток растет", так как "ситуация в Белоруссии не успокаивается". Сейчас ведутся переговоры с 15 белорусскими компаниями, которые захотели создать свое представительство на Украине.