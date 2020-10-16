На Украине рассказали о переезде IТ-специалистов из Белоруссии

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Фото: TASS/AP
Замминистра по цифровой трансформации Украины Александр Борняков рассказал, что с начала протестов в Белоруссии на Украину переехали более тысячи IT-специалистов.
"У нас существует так называемая горячая линия, и мы фиксируем, что уже около тысячи IT-специалистов пересекли границу", – сказал Борняков Deutsche Welle.
По его словам, в августе трудовых мигрантов было всего около двухсот. Он добавил, что "поток растет", так как "ситуация в Белоруссии не успокаивается".
Борняков также отметил, что в данный момент ведутся переговоры с 15 белорусскими компаниями, которые захотели создать свое представительство на Украине.
В частности, такое решение уже приняла компания PandaDoc, директор которой Дмитрий Рабцевич содержался в СИЗО из-за поддержали оппозиции.
Директор украинского Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский выразил надежду, что переезд белорусских IT-специалистов даст положительный эффект для экономики Украины.
Эксперт указал, что один IT-специалист в среднем производит около 100 тысяч долларов в год. Соответственно, если специалистов приехало 1200, то они принесут бюджету Украины порядка 120 миллионов долларов.
4 октября Владимир Зеленский подписал указ о привлечении IT-специалистов из Белоруссии. Документ упростил порядок получения вида на жительство, разрешения на работу и продлил до 180 дней в год срок временного пребывания на территории Украины.
После этого посол Украины в Минске Игорь Кизим был вызван в МИД Белоруссии, где получил ноту. В белорусском МИДе объяснили, что относятся к указу как к "недружественному и дискриминационному" акту.
В августе на фоне протестов в Белоруссии, которые начались после победы Александра Лукашенко на выборах президента, прошли обыски в офисе компании "Яндекс". В сентябре в Белоруссии задержали четырех сотрудников IT-компании PandaDoc.
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