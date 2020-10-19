На Украине потребовали декоммунизировать колбасу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Активисты из Харькова выступили за переименование сорта колбасы местного комбината. Их возмутило то, что продукт продолжает называться "Советская", сообщает News.ru.

Обращение о переименовании мясного изделия направили в Украинский институт национальной памяти. Эксперты учреждения передали в "Харьковский мясокомбинат" рекомендацию переименовать изделие.

Напрямую повлиять на изменения названия сорта колбасы институт не может, несмотря на действующий в стране с 2015 года закон о декоммунизации. Согласно ему, на Украине переименовывают объекты советского наследия.

В частности, в 2018 году городской совет Киева принял решение сменить наименования для Московского моста и ряда других улиц столицы. Инженерное сооружение теперь называется Северным мостом.

