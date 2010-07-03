Суд арестовал на пять суток лидера движения "Декоммунизация" Цорионова

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Замоскворецкий районный суд столицы арестовал основателя движения "Декоммунизация" Дмитрия Цорионова (Энтео) за организацию несанкционированной акции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Ему избрана мера пресечения в виде пяти суток ареста. Суд признал Цорионова виновным по статье "Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования".

По версии следствия, основатель движения "Декоммунизация" разместил на Большом Каменном мосту баннер в поддержку ряда фигурантов уголовных дел.

В 2015 году Цорионов был осужден на 10 суток за порчу произведений искусства советского авангардиста Вадима Сидура. Ущерб составил почти 200 тысяч рублей. После проверки по факту разгрома было возбуждено уголовное дело.

