Главе МВД предложили узаконить движение "Лев против"

Министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников. Такую идею высказали заместитель председателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев, передает РИА Новости.
"Действия иных объединений, таких как "Лев против", "Стопхам", не приводят к реальным решениям проблем, озвучиваемых ими. Рейды данных сообществ носят деструктивный характер и создают напряжение в обществе, демонстрируя молодежи примеры хамства и агрессии. Предлагается привлечь вышеупомянутые движения (и иные аналогичные) к открытому диалогу с целью законной реформации в народные дружины и получения членами объединения правового статуса народных дружинников (либо других форм предусмотренной законом аккредитации при МВД России)", – заявили инициаторы обращения.
Они уверены, что деятельность таких движений нуждается в правовом регулировании, а рейды должны согласовываться. Авторы инициативы предложили разработать этический кодекс поведения дружинника.
Прокуратуру просят проверить движение "Лев против"
21 июня полиция задержала 20 человек на Хохловской площади в Москве за распитие алкогольных напитков. Все началось с нападения на музыкантов: группа выступала в общественном пространстве "Яма" по разрешению властей. Вокруг артистов собрались десятки отдыхающих, и раздались выстрелы из окна соседнего дома. Очевидцы рассказали, что в амфитеатр затем прибыли активисты "Лев против".
Представители движения ранее уже были зачинщиками словесных перепалок и потасовок. В середине июня после очередной стычки один из муниципальных депутатов попросил прокуратуру проверить законность деятельности организации.
Жители ближайших к "Яме" домов заявили, что устали от постоянного шума и криков. По их словам, из-за этого они вынуждены на выходные уезжать. Люди подчеркнули, что контроль со стороны полицейских не будет лишним. В Мосгордуме заявляли, что нужно проверить деятельность проекта "Лев против".
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