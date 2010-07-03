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09:32

Мосгордума намерена проверить деятельность проекта "Лев против"

общество

09:32

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Фото: видео www.youtube.com/ЛЕВ ПРОТИВ

В Мосгордуме считают необходимым проверить деятельность проекта "Лев против". Об этом заявила член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова, передает Агентство "Москва".

"Хотелось бы узнать, с кем согласован проект "Лев против", что это за общественная организация. Кто им дал право избивать и применять перцовые баллончики по отношению к жителям нашего города. Да, в Москве нельзя курить и распивать алкогольные напитки в общественных местах, но у нас есть сотрудники полиции, которые должны выявлять таких правонарушителей и следить за соблюдением закона. Я подниму этот вопрос на заседании Общероссийского народного фронта", – сказала Шарапова.

Она также отметила, что будут приглашены представители этого проекта, чтобы разобраться в этом вопросе. Деятельность проекта проверят.

Ранее стало известно, что на Хохловской площади в Москве произошла стычка с участием активистов проекта "Лев против". Участники движения выступают против распития алкоголя и курения в общественных местах. У тех, кто это делает, "Лев против" отбирает бутылки и сигареты. В СМИ сообщалось, что недавно участники проекта в такой ситуации устроили драку и использовали к нарушителям перцовые баллончики.

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общество

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