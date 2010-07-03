Прошли задержания в общественном пространстве "Яма"

Полиция задержала десятки человек на Хохловской площади
Полиция задержала 20 человек на Хохловской площади в Москве за распитие алкогольных напитков. Инцидент произошел вечером в пятницу, 21 июня.
Все началось с нападения на музыкантов. Группа выступала в общественном пространстве "Яма" по разрешению властей. Вокруг артистов, как обычно, собрались десятки отдыхающих. Тогда раздались выстрелы из окна соседнего дома.
"В середине выступления какой-то человек из соседнего дома начал стрелять из воздушного ружья. Это можно судить по повреждениям, которые есть у меня и у второй солистки Аллы Никитиной. Примерно в 20:00 приехали сотрудники ОМОНа и начали делать замечания людям о том, что они пьют. Но все было корректно первоначально. На народу было много и ситуация накалялась, мы собрали оборудование и уехали", – рассказал телеканалу Москва 24 музыкант Михаил Дробинин.
По словам очевидцев, пик накала страстей произошел, когда в амфитеатр нагрянули активисты движения "Лев против". Увлеченные борьбой с алкоголем, на шум после полуночи активисты почему-то внимания не обращали.
"Я буду напутствие делать, чтобы вернуться на путь правды, что кто не так делает, буду призывать делать правильно", – заявил во время рейда активист Михаил Лазутин.
Про действия лидера "Льва против" в "Яме", которые превращались в словесные перепалки и потасовки, многократно писали в СМИ. Некоторых пользователей Сети такие методы возмутили. А у юристов возникли правовые вопросы. На прошлой неделе после очередной стычки один из муниципальных депутатов попросил прокуратуру проверить законность деятельности организации.
Жители ближайших к "Яме" домов просят тишины. По их словам, из-за бардака у них под окнами они вынуждены на выходные уезжать из своих квартир. И считают, что контроль со стороны полицейских – совсем не будет лишним.
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