Киев озвучил стратегию на случай отказа "Газпрома" продлить транзит

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Киев станет добиваться поддержки Европейского союза для организации транзита газа через РФ в Европу из стран Центральной Азии. Такой вариант обсуждается, если "Газпром" не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы по истечении его срока, сообщает РИА Новости.

"Мы будем продолжать борьбу с "Газпромом" и добиваться поддержки Европейского союза, чтобы открыть свободный транзит газа из Центральной Азии в Европу", – заявил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон. Еще Макогон сказал, что 10 лет назад у Казахстана и Туркменистана была возможность продавать газ в Европу. Для этого, по его словам, осуществлялся транзит через РФ.

Он добавил, что Украина начнет добиваться переноса пунктов сдачи газа для европейских потребителей с границ между европейскими странами на границу между Украиной и РФ. Макогон подчеркнул, что Украина занимается решением данного вопроса и прорабатывает варианты.

До этого глава "Оператора ГТС Украины" говорил, что "Газпром" приступил к демонтажу транзитных газовых труб через Украину.