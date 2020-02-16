В США заявили о неспособности достроить "Северный поток – 2"

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Фото: TASS/DPA/Stefan Sauer
В США заявили, что российская сторона не сможет своими силами завершить строительство газопровода "Северный поток – 2". Такое мнение высказал министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Ему задали вопрос, считает ли он, что Россия сможет обойти санкции и завершить строительство газопровода. "Они не смогут", - сказал глава американского ведомства Bloomberg. По его словам, у России нет соответствующих технологий. "Если они разработают ее, мы посмотрим, что мы сможем сделать", – добавил Бруйетт.
На это замечание глава пресс-службы "Газпрома" Сергей Куприянов ответил РБК: "Никогда не говори никогда". Днем ранее Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует "Северный поток – 2" выразил уверенность, что РФ сможет завершить строительство, так как для укладки труб "не требуются супертехнологии".
В конце декабря в силу вступили американские санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.
Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Кроме того, санкции со стороны США являются проблемой для всего мира, уверены в РФ.
Позже стало известно, что США могут расширить санкции против "Северного потока – 2". Новые ограничения планировалось ввести в случае прокладки оставшихся километров газопровода.
Согласно презентации, подготовленной для инвесторов, "Газпром" рассчитывает запустить газопровод "Северный поток – 2" в конце 2020 года.
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