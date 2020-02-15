Глава OMV оценил строительство "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Nord Stream/Томас Ойгстер

Россия сможет завершить строительство газопровода "Северного потока – 2", передает RT. Такое заявление сделал Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.

"Как я понимаю, они ищут судно, и, готов поспорить, они его найдут", – сказал он Bloomberg. При этом Зеле отметил, что для укладки труб на небольшой глубине "не требуются супертехнологии".



В конце декабря в силу вступили американские санкции в отношении газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Из-за этого швейцарская компания Allseas прекратила прокладку труб по дну Балтийского моря.

Россия заявила, что подобные меры со стороны Вашингтона имеют черты недобросовестной конкуренции. Кроме того, санкции со стороны США являются проблемой для всего мира, уверены в РФ.

Позже стало известно, что США могут расширить санкции против "Северного потока – 2". Новые ограничения планировалось ввести в случае прокладки оставшихся километров газопровода.

Согласно презентации, подготовленной для инвесторов, "Газпром" рассчитывает запустить газопровод "Северный поток – 2" в конце 2020 года.