На Украине готовы к полному прекращению газового транзита через свою территорию

09:23
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, что Украина готова к прекращению газового транзита через свою территорию в случае завершения строительства "Северного потока – 2", передает РИА Новости.
В то же время он считает, что проект по проведению газопровода в Германию через Балтийское море завершится не раньше 2021 года. Макогон заявил, что Украина продолжит противодействовать строительству "Северного потока – 2". Страна также рассчитывает на поддержку США и других европейских стран в этом вопросе.
"К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию", – отметил Макогон.
21 декабря США ввели санкции против "Северного потока – 2". От компаний, которые участвуют в его строительстве, потребовали немедленно отказаться от проекта. В начале февраля появилась информация, что в американском Конгрессе рассматривают возможности расширения санкций против строящегося газопровода.
Впрочем, в "Газпроме" уверены, что "Северный поток – 2" будет запущен в конце 2020 года. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов и вовсе считает, что газопровод начнет свою работу осенью 2020 года.
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