Путин прокомментировал политику США в отношении российских газовых проектов

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Президент России Владимир Путин рассказал об отношениях США и Украины в контексте транзита российского газа через территорию последней, сообщает ТАСС.

Он отметил, что американцы стремятся, чтобы Украина четко следовала внешнеполитическому курсу США. В то же время расходы на транзит газа в Европу по-прежнему должна покрывать Россия. Путин отметил странность подобной политики, поскольку именно ради сохранения этого транзита США ввела санкции против проекта "Северный поток – 2".

Президент РФ подчеркнул, что США продолжают придерживаться политики санкций в отношении этой газовой магистрали, несмотря на заключение нового транзитного соглашения между Россией и Украиной. Путин считает, что такая политика прежде всего наносит вред именно европейскому потребителю.

Он выделил еще одну причину реализации американцами такого внешнеполитического курса. Путин отметил, что санкциями против "Северного потока – 2" США стремятся обеспечить более благоприятную конъюнктуру для продажи в Европе собственного сжиженного газа.

"Обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе. Но если первичный источник энергии будет на 25-30% дороже, то это же опускает всю конкурентоспособность германской экономики и европейской", – сказал Путин.

Президент России также дал оценку общему состоянию российско-американских отношений. В ответ на предложение оценить политическое общение между Россией и США Путин сказал, что его можно оценить на тройку.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп не отправится в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.