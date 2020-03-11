Путин оценил нынешнее состояние отношений между Россией и США

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин оценил нынешнее состояние российско-американских отношений, сообщает ТАСС.

Главу государства попросили рассмотреть сотрудничество России и США через призму пятибалльной шкалы. Путин отметил, что российско-американские отношения в настоящее время можно оценить на тройку.

При этом он подчеркнул, что общение России и США сейчас протекает на оценку между двойкой и тройкой. Однако Путин считает, что его можно придвинуть ближе к тройке, отметив и положительные тенденции в российско-американских отношениях.

Среди таковых президент России выделил рост взаимного товарооборота и сотрудничество в борьбе с мировым терроризмом.

Ранее стало известно, что глава США Дональд Трамп не планирует посетить Москву во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В то же время между Россией и США есть и кое-что общее. Например, лидерство в рейтинге мирового экспорта вооружений, составленном специалистами Стокгольмского международного института исследований проблем мира.