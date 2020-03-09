Трамп назвал виновников в падениях рынков

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Президент США Дональд Трамп объявил, что падение рынков произошло из-за разногласий между Саудовской Аравией и Россией по цене на нефть. Кроме того, американский лидер раскритиковал СМИ.

Критические высказывание с указанием виновников экономических проблем Трамп опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

"Саудовская Аравия и Россия спорят по поводу цены и уровня добычи нефти. Это, а также лживые СМИ – причина падения рынков", – написал американский лидер.

При этом Трамп отметил, что для потребителей падение цен на бензин более чем хорошая новость.

Ранее сообщалось, что из-за негативных прогнозов на фоне распространения эпидемии коронавируса COVID-19 и отказа РФ от сделки с ОПЕК экономисты отметили снижение мировых цен на нефть. Как следствие, начали снижаться фондовые индексы и основные котировки.