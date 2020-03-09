США и Россия названы крупнейшими экспортерами оружия

18:39
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Специалисты Стогольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ) назвали США и Российскую Федерацию крупнейшими мировыми экспортерами оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новый доклад организации.
Исследователи отметили, что доля военного экспорта России за последние пять лет представляет собой 21 процент от мирового. При этом данный показатель снизился по сравнению с периодом с 2010 по 2014 годы.
С 2015 по 2019 годы Россия поставляла вооружение 47 государствам. Большая доля приходилась на главных партнеров в этой области – Индию, Китай и Алжир. В целом эксперты указали на 30-процентный рост поставок в страны Ближнего Востока.
Кроме того, исследователи признали, что РФ снизила объем поставок оружия в Сирию. В 2015 – 2019 годах доля поставок в эту страну упала на 87 процентов.
Что касается США, то объем военного экспорта за четыре года здесь вырос на 23 процента. За указанный период услугами американской военной промышленности воспользовались в 96 странах мира.
"В последние пять лет половина экспорта вооружений США приходилась на Ближний Восток, а половина этих поставок шла в Саудовскую Аравию", – отметил старший научный сотрудник СИПРИ Питер Веземан.
По данным ученых, ближневосточные страны в целом значительно увеличили закупки вооружений. Речь идет о 61-процентном росте по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.
Ранее сообщалось, что в России снизился секретный экспорт. Четверть нынешнего объема по данному направлению составляют именно поставки оружия.
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