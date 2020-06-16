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Москва 24

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Политика

16 июня, 19:03

"Газпром" начал демонтаж труб для транзита газа через Украину

экономика за рубежом политика

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

"Газпром" приступил к демонтажу транзитных газовых труб через Украину, сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, передает "Газета.ру".

Он отметил, что Киев не отказывался от транзита ресурса. Макогон подчеркнул, что демонтаж труб является инициативой российской стороны.

Он заявил, что Украина не может повлиять на данный процесс. Макогон сообщил, что, в случае приостановки транзита через территорию страны, оператор ГТС будет работать лишь на внутренний рынок. В связи с этим транзит больше не будет источником дохода для бюджета Киева.

Ранее Макогон отмечал, что Украина готова к прекращению газового транзита через свою территорию в случае завершения строительства "Северного потока – 2".

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