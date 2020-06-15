Турецкие компании отказались выплачивать задолженность "Газпрому" – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Турецкие компании накопили задолженности перед "Газпромом" в размере 2 миллионов долларов и отказываются выплачивать средства российскому концерну. Об этом сообщает ИА "НСН".

Как стало известно СМИ, речь идет о семи компаниях. За прошедший год они выбрали 15 процентов от согласованных ранее объемов, вследствие чего не имеют средств расплатиться с поставщиком.

Должники находятся в стадии переговоров с "Газпромом". Разбирательство сторон может выйти на международный уровень.

Ранее сообщалось, что поставки российского концерна в Турцию в 2019 году снизились на 25 процентов. Факторами такой ситуации называют теплую зиму в стране и возросший объем закупок у Азербайджана.

В понедельник, 15 июня, стало известно, что компания "Газпром" прекратила арбитражное разбирательство с немецкой компанией Uniper по поводу цены на газ. Слушания по делу были отменены по заявлению сторон.

