"Газпром" прекратил арбитраж с Uniper по цене поставок газа

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Компания "Газпром" прекратила арбитражное разбирательство с немецкой компанией Uniper по поводу цены на газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Слушания должны были пройти в Стокгольме с 13 по 24 января, однако 10 января стороны проинформировали трибунал о своем намерении прекратить разбирательство. В конце марта арбитражный суд прекратил разбирательство компаний.

"В настоящий момент стороны находятся в процессе формирования согласования кандидатуры председателя арбитражного трибунала, который будет рассматривать спор", – говорится в сообщении.

В январе 2018 года компания "Газпром экспорт" инициировала арбитражное разбирательство против Uniper Global Commodities SE и METHA-Methanhandel GmbH. Компания требовала пересмотреть цены по контрактам на поставку природного газа.

Ранее польская энергетическая компания PGNiG заявила о заключении с российской компанией "Газпром" дополнительного соглашения на поставку газа. В организации заявили, что теперь они рассчитывают на возмещение переплаты за газ в размере 1,5 миллиарда долларов.

