Систему "Железный купол" будут использовать для защиты значимых объектов Украины

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
На Украине систему противовоздушной обороны "Железный купол", которую может предоставить США, планируют использовать для защиты значимых объектов страны. Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович, сообщает "Газета.ру".
Он также отметил, что система ПВО повысит боеспособность армии страны. "Железный купол" сможет прикрывать район площадью 150 квадратных километров и с вероятностью 90 процентов перехватывать все ракеты, в том числе неуправляемые тактические ракеты дальностью до 70 километров.
Арестович подчеркнул важность получения Украиной "Железного купола", но уточнил, что это "не является панацеей".
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление Киева о намерении размещения на территории Украины американских подразделений противовоздушной обороны является провокационным и противоречащим интересам народа.
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