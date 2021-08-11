Захарова прокомментировала заявление Украины о размещении в стране сил ПВО США

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Заявление Киева о намерении размещения на территории Украины американских подразделений противовоздушной обороны является провокационным и противоречащим интересам народа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это, мне кажется, является доказательством в данном случае того, о чем мы говорили много лет, и того, что пытался киевский режим опровергнуть, а именно доказательством провокационной политики Украины и в регионе, и в отношении России", – сказала она в эфире Первого канала.
Захарова отметила, что основой политики Запада во главе с США в регионе являются бесконечно повторяющиеся попытки "разыгрывать украинскую карту" против России, что соответствует интересам лоббистов дестабилизации ситуации на Украине.
"Для чего это нужно украинскому народу? Так до сих пор никто и не ответил. Украинскому народу это не нужно. Это противоречит коренным интересам граждан Украины, каких бы политических взглядов они ни придерживались", – заявила Захарова.
Ранее вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Алексей Резников заявил, что Киев обратился к Белому дому с просьбой разместить на территории Украины силы ПВО США. По его словам, это необходимо для того, чтобы обезопасить страну от угрозы России, которая якобы собирается разместить в Крыму ядерное оружие.
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