В Госдуме оценили заявление депутата украинской Рады про ядерное оружие

Фото: ТАСС/Volodymyr Tarasov/Ukrinform via ZUMA Wire
Слова главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что Украина могла бы шантажировать весь мир при сохранении у нее ядерного оружия, являются популистским бахвальством, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. Об этом сообщает RT.
"Очередное популистское бахвальство про якобы шантаж всего мира <...>. Украина удержалась как государство лишь благодаря тому, что отказалась от ядерного оружия, а не превратилась в криминальный анклав с ядерными ракетами", – сказал парламентарий.
Кроме того, по словам Бальбека, метод шантажа не обладает какой-либо эффективностью при взаимодействии с серьезными игроками международной политики.
"Кого бы они собирались шантажировать? Блок НАТО? Или Россию? Ни мы, ни они с шантажистами не договариваются. А просто запугивание на Россию не действует", – подчеркнул Бальбек.
Ранее посол Киева в Берлине Андрей Мельник заявил, что если Украина не может стать членом НАТО, то ей необходимо вернуть себе ядерный статус ради собственной защиты. Он отметил, что других способов защитить суверенитет страны не существует, а одной моральной поддержки Запада мало.
После распада СССР Украина унаследовала часть ядерного арсенала, однако в 1994 году оружие было уничтожено в соответствии с Будапештский меморандумом. Тогда Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, а три ядерные державы – Россия, США и Великобритания – гарантировали ей безопасность.
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