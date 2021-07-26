В России началось создание самолета управления войсками на случай ядерной войны – СМИ

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В Воронеже на базе широкофюзеляжного Ил-96-400М начали создание самолета управления войсками на случай ядерной войны. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает РИА Новости.

Уточняется, что проект носит название "Звено-3С".

"Российские Воздушно-космические силы получат два воздушных командных пункта на базе Ил-96-400М. Один находится в производстве", – говорится в сообщении.

Отмечается, что радиокомплекс самолета позволит доводить приказы различным войскам в радиусе 6 тысяч километров, включая подводные лодки-носители ядерного оружия, стратегическую авиацию, подвижные и шахтные пусковые установки.

Дальность полета новых Ил-96-400М вырастет в два раза по сравнению с предшественником. Они заменят Ил-80, построенный на базе пассажирских Ил-86.

Такие самолеты имеют возможность дозаправки в воздухе и предназначены для эвакуации высшего руководства страны и управления войсками в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры.

Ранее немецкий эксперт рассказал, что сохранить свое влияние на новом этапе мировой политики России поможет современное вооружение. Среди таких российских разработок он выделил беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и гиперзвуковую ракету "Циркон".