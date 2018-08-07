Минобороны превратит Ил-22М11 в летающие командные пункты

7 августа, 09:22
Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
Минобороны модернизирует пять самолетов Ил-22М11, превратив их в летающие командные пункты. Об этом сообщает газета "Известия".
По информации издания, Ил-22М11 приняли на вооружение в начале 1980-х годов. Теперь российское военное ведомство планирует создать на их основе современные многофункциональные командные пункты. Из него можно будет управлять наземными, воздушными и космическими войсками в режиме реального времени. На самолетах установят новейшие системы связи и управления, поэтому военные летчики уже прозвали модернизированный Ил-22М11 "самолетом звездных войн".
Как уточнили в Минобороны, работы по переоборудованию пяти самолетов проведут до 2021 года. На них потребуется более 1,6 миллиарда рублей.
Обновленный Ил-22М11 будет оснащен радиоретранслирующей станцией для передачи информации по защищенным каналам в цифровом формате.
Самолет сделают совместимым со всеми автоматизированными системами управления войскам, как наземными, так и воздушными. Прямо с самолета, пояснили в Минобороны, можно будет руководить учениями, управлять спецоперациями, а в случае войны – координировать действия войск.
В военном ведомстве напомнили: ранее летающие командные пункты закрепляли за генералами высшего звена, однако, в будущем модернизированные Ил-22М11 планируют "выдавать" для выполнения боевой задачи.
По словам военного эксперта Антона Лаврова, военные самолеты Ил-22 создавались на базе турбовинтового лайнера Ил-18, который обладает уникальными летными качествами. В частности, большая дальность полета позволяет при патрулировании находиться в воздухе длительное время. Даже современные самолеты пока не превзошли его характеристики, пояснил эксперт.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: