Литва решила не передавать Украине свои самоходные гаубицы

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Литва приняла решение не передавать Украине самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, находящиеся на вооружении армии страны. Об этом сообщил глава Минобороны республики Арвидас Анушаускас по итогам заседания госсовета обороны, передает ТАСС.

Причину такого решения он не назвал, подчеркнув, что заседание проходило в закрытом формате, поэтому его детали не раскрываются. Вместо самих гаубиц Вильнюс поставит Киеву боеприпасы к ним.

В настоящее время помощь Литвы Украине в денежном выражении превышает 640 миллионов евро. Военная помощь оценивается в 232 миллиона евро.

В октябре командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис попросил не передавать Киеву гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS. Рупшис подчеркнул, что Литва не может вот так добровольно отказываться от собственных достижений в военной сфере. Однако он добавил, что эти виды вооружений можно будет отправить на Украину, если республика купит другие взамен.

Западные страны увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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