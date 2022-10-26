В Литве призвали не отправлять на Украину гаубицы и системы ПВО

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Командующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис попросил не передавать Киеву гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS. Об этом сообщает LRT.

"У меня должны быть инструменты. Мы не можем выполнять военные задачи без достаточных мощностей. <...> Я внесу такое предложение, следует искать другие средства поддержки", – сказал он.

Рупшис подчеркнул, что Литва не может вот так добровольно отказываться от собственных достижений в военной сфере. Однако он добавил, что эти виды вооружений можно будет отправить на Украину, если республика купит другие взамен.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты передали Киеву первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS.

Западные страны увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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