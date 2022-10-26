Производитель ЗРК NASAMS заявил о передаче первых двух комплексов Киеву

Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS

Соединенные Штаты передали Киеву первые два зенитных ракетных комплекса NASAMS, заявил гендиректор компании – производителя Raytheon Technologies Грег Хейес.

"Мы передали два [ЗРК] правительству [США] пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине", – сказал он в интервью телеканалу CNBC, цитату из которого приводит ТАСС.

В середине октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявлял, что Вашингтон отслеживает доставку первых двух NASAMS Киеву.

Он также сообщал, что Соединенные Штаты продолжат обсуждать с Украиной возможность поставки ей дополнительных средств ПВО.

Западные страны увеличили поставки оружия Киева после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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