РФ не наносила и не наносит удары по социальным объектам на Украине – Песков

Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в ходе спецоперации на Украине не наносила и не наносит ударов по гражданским объектам.

"Ударов по социальным объектам как не было, так и нет", – цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что у российской спецоперации есть свои задачи, которые выполняются.

"А что касается целей, которые прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу, то они, соответственно, подлежат поражению", – добавил он.

Ранее постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона продолжает производить атаку по украинской инфраструктуре в ответ на регулярные поставки Киеву вооружения с Запада.

По его словам, в цели СВО входит подрыв боеспособности украинской военной структуры. Небензя отметил, что эту задачу будут решать с помощью военных методов.



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