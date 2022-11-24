Лукашенко призвал Украину прекратить конфликт во избежание полного уничтожения страны

Фото: kremlin.ru

Киеву необходимо остановиться и прекратить конфликт, чтобы избежать полного уничтожения Украины. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на полях саммита ОДКБ в Ереване. Соответствующая запись опубликована в телеграм-канале "Пул Первого".

Белорусский лидер добавил, что в настоящее время все в руках Украины. По его словам, если власти не хотят гибели огромного количества людей, нужно остановиться.

Лукашенко отметил, что со временем конфликты забываются. Например, добавил президент Белоруссии, в результате войны с Германией погибли 30 миллионов граждан СССР.

"Кто сегодня об этом вспоминает? В Беларуси и России немножко. То есть раны зарубцевались. Готовы не просто разговаривать – сотрудничать, дружить", – сказал Лукашенко.

По его мнению, похожая ситуация может сложиться и с Украиной. При этом он добавил, что восстановить отношения с Киевом можно в короткий срок. Президент Белоруссии предположил, что украинцам можно будет объяснить, "что произошло".

"Куда ни кинь – везде мирные переговоры. Мир и еще раз мир", – заключил он.

Ранее испанское издание Rebelión сообщило, что украинцев ждет трагическая ситуация этой зимой. Автор материала пояснил, что на территории страны уже выпал снег, однако в городах отсутствует электричество и наблюдается мало воды. По его словам, пока ситуация некритичная, однако все может измениться в период с декабря по март.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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