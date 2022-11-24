Украину ожидает трагическая ситуация зимой – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Andrew Kravchenko

Украину ожидает трагическая ситуация в этот зимний период, сообщает испанское издание Rebelión.

Автор статьи Фабрицио Казари отмечает, что киевские власти заявляют о победе, однако половина страны уже завалена снегом, отсутствует электричество, мало воды. Он выразил мнение, что пока еще ситуация не критичная, она такой станет в период с декабря по март.

Казари также отмечает, что армия Украины дезорганизована.

"Помощи осталось мало", – говорится в статье.

Автор подчеркнул, власти США и ЕС устали от высокомерия президента Украины Владимира Зеленского и не готовы идти на большие жертвы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы готовиться к худшему сценарию с энергоснабжением и отоплением в зимний период. Он подчеркнул, что власти вынуждены отключать электричество в отдельных районах города каждые несколько часов, чтобы не перегружать систему.

До этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что ракетные удары со стороны РФ привели к выходу из строя около половины объектов критической инфраструктуры Украины.



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