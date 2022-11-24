12:28Политика
Захарова раскритиковала постпреда Украины при ООН за оскорбление российских дипломатов
Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"
Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица, показавший российским дипломатам оскорбительный жест, проявил характерные для киевского режима аморальность и злобу, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом", – написала она в своем телеграм-канале.
23 ноября в Совбезе ООН состоялось заседание по Украине, запрошенное Киевом. После мероприятия Кислица опубликовал в Twitter сообщение, в котором назвал выслушивание российского представителя "одной из самых ужасных его обязанностей".
Также украинский дипломат выложил фото, на котором он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского руководства, демонстрирует неприличный жест.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!