Захарова раскритиковала постпреда Украины при ООН за оскорбление российских дипломатов

Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Сергей Кислица, показавший российским дипломатам оскорбительный жест, проявил характерные для киевского режима аморальность и злобу, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Все, что осталось киевскому режиму, характерными чертами которого давно стали продажность, злоба, аморальность, слабоумие и бесноватость. Идут на дно, горделиво подняв средний палец, ставший их позорным символом", – написала она в своем телеграм-канале.

23 ноября в Совбезе ООН состоялось заседание по Украине, запрошенное Киевом. После мероприятия Кислица опубликовал в Twitter сообщение, в котором назвал выслушивание российского представителя "одной из самых ужасных его обязанностей".

Также украинский дипломат выложил фото, на котором он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского руководства, демонстрирует неприличный жест.

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