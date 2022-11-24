В постпредстве РФ при ООН оценили непристойный жест Кислицы

Фото: ТАСС/Zuma

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал поведение главы украинской миссии Сергея Кислицы, который пытался оскорбить Москву с помощью непристойного жеста. Об этом сообщает РИА Новости.

"Дамы и господа, встречайте видного украинского дипломата, высокопоставленного сотрудника внешнеполитической службы Украины, постоянного представителя Украины при ООН Сергея Олеговича Кислицу! Без комментариев!" – прокомментировал пост Кислицы Полянский.

Ряд дипломатов из других миссий не захотели, чтобы их цитировали, однако отметили, что не считают приемлемым такого рода выпад, в особенности со стороны дипломата.

Накануне в Совбезе состоялось заседание по Украине, запрошенное Киевом. После мероприятия Кислица опубликовал в своем Twitter комментарий о том, что выслушивание российского представителя является "одной из самых ужасных его обязанностей".

Он также написал, что серия ударов по объектам Украины, произошедшая 23 ноября, "не оставляет ему никаких дипломатических вариантов". Пост Кислица сопроводил фотографией, на которой он, облачившись в футболку с нецензурной бранью в адрес российского руководства, делает неприличный жест рукой.

Это не первый выпад Кислицы в адрес руководства России. В октябре дипломат назвал логику Москвы "дебильной", а представителя РФ Дмитрия Полянского – одним из самых отвратительных людей, которых "видела ООН".

В ответ на эти слова Полянский отметил, что до дна осталось еще немного. Он напомнил Кислице о профессиональной этике, подчеркнув, что дипломаты не должны переходить на личности.

Он добавил, что ему даже не хочется реагировать на нападки "всяких там кислиц, мельников, врублевских и иже с ними".

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