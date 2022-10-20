Постпред Украины при ООН перешел на личные оскорбления дипломатов РФ

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Постпред Украины при ООН Сергей Кислица назвал логику Москвы "дебильной", а представителя РФ Дмитрия Полянского – одним из самых отвратительных людей, которых "видела ООН". Об этом он написал в Twitter, комментируя позицию России вокруг обвинений в использовании иранских дронов.

В ответ на эти слова Полянский написал в своем телеграм-канале, что до дна осталось еще немного. Он напомнил Кислице о профессиональной этике, отметив, что дипломаты не должны переходить на личности.

"Вот почему его презирают большинство наших коллег из ООН. Пытаясь напасть на нас и навредить нам, он только унижает себя и свою страну, иллюстрируя, почему Украина находится там, где она сейчас, – в тупике", – подчеркнул Полянский.

Он добавил, что ему даже не хочется реагировать на нападки "всяких там кислиц, мельников, врублевских и иже с ними".

"Яка страна – така и "дипломатия"! Бог им, убогим духом и воспитанием и пышащим злобой, судья!" – заключил Полянский.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что якобы никто из нормальных цивилизованных лидеров с Россией не хочет общаться. Она назвала его слова неонацистской логикой.

"Он даже не замечает, как подсознательное отношение превосходства над теми, кто отличается от "белого человека", прорывается в ходе его коматозных интервью", – заявила тогда Захарова.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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