Кадыров заявил, что теперь диктовать условия на Украине будет Россия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что теперь Россия будет диктовать свои условия властям Украины.

По его словам, российская сторона слишком долго предупреждала Киев, что конкретные меры в ходе СВО еще не принимались.

"Россия многократно давала шанс командованию сатанистов опомниться. Но нас не слышали либо игнорировали. Теперь все будет по-другому. Дальше диктовать условия будем мы. Мало не покажется никому", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Также глава Чечни рассказал об успехах союзных сил на артемовском направлении. По его словам, успехи есть в Соледаре и Яковлевке.

Ранее он сообщил, что более 500 врачей-добровольцев выразили готовность прибыть в зону проведения СВО. По словам главы Чечни, он уже обсудил с министром здравоохранения республики работу медиков в таких условиях.

До этого также Кадыров заявил о готовности еще 70 тысяч бойцов отправиться в зону специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Он подчеркивал, что 10 тысяч бойцов из Чечни уже принимают участие "в благородном деле".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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