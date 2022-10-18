Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров показал несовершеннолетних сыновей в полной боевой амуниции в Донбассе.

"Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова вместе с моими дорогими племянниками и братьями посетили секторы несения службы чеченских бойцов в районах СВО Донбасса", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни рассказал, что делегацию республики возглавляет его дочь, министр культуры ЧР Айшат Кадырова, и вместе с сыновьями Ахматом, Эли и Адамом они пообщались с бойцами под командованием Вахи Геремеева, отряд которого в настоящее время задействован в охране важных объектов Мариуполя.

"Внуки Ахмата-Хаджи Кадырова выразили искреннюю благодарность бойцам за мужество и смелость, преданность пути нашего первого президента, добросовестное выполнение приказов Верховного главнокомандующего Владимира Путина", – отметил Кадыров.

Ранее он сообщил, что более 500 врачей-добровольцев выразили готовность прибыть в зону проведения СВО. По словам главы Чечни, он уже обсудил с министром здравоохранения республики работу медиков в таких условиях.

До этого также Кадыров заявил о готовности еще 70 тысяч бойцов отправиться в зону специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Он подчеркивал, что 10 тысяч бойцов из Чечни уже принимают участие "в благородном деле".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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