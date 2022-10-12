13:15Политика
Кадыров сообщил, что "чеченоговорящие шайтаны" сбежали с Украины
Фото: телеграм-канал Kadyrov_95
Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что "чеченоговорящие шайтаны" сбежали с Украины. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он обратил внимание на то, что они пропали еще до ударов по критической инфраструктуре Украины. Их бегство – это уже не в первый раз, подчеркнул Кадыров.
"Кстати, а ведь и правда, вы куда запропастились, чеченоговорящие шайтаны с нацистской стороны? Неужто видеокамеры у вас сломались или позировать больше сил нет?" – отметил он.
Глава Чечни предупредил, что начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустам Агуев и его военнослужащие готовы вступить с предателями в схватку.
Ранее Кадыров заявил, что теперь полностью доволен российской спецоперацией на Украине. Так он прокомментировал взрывы в Киеве и других украинских городах.
По его словам, Владимир Зеленский "жалуется на прилеты по Киеву и другим городам", хотя жители Донбасса терпели обстрелы ВСУ восемь лет.
Глава Чечни также напомнил слова Владимира Путина о том, что Россия "по-настоящему еще и не начинала". В связи с этим Кадыров призвал Зеленского бежать.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины
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