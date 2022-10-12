Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что "чеченоговорящие шайтаны" сбежали с Украины. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он обратил внимание на то, что они пропали еще до ударов по критической инфраструктуре Украины. Их бегство – это уже не в первый раз, подчеркнул Кадыров.

"Кстати, а ведь и правда, вы куда запропастились, чеченоговорящие шайтаны с нацистской стороны? Неужто видеокамеры у вас сломались или позировать больше сил нет?" – отметил он.

Глава Чечни предупредил, что начальник отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Рустам Агуев и его военнослужащие готовы вступить с предателями в схватку.

Ранее Кадыров заявил, что теперь полностью доволен российской спецоперацией на Украине. Так он прокомментировал взрывы в Киеве и других украинских городах.

По его словам, Владимир Зеленский "жалуется на прилеты по Киеву и другим городам", хотя жители Донбасса терпели обстрелы ВСУ восемь лет.

Глава Чечни также напомнил слова Владимира Путина о том, что Россия "по-настоящему еще и не начинала". В связи с этим Кадыров призвал Зеленского бежать.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля президент РФ заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!