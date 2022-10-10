Свыше 500 медиков-добровольцев из Чечни готовы выехать в зону спецоперации – Кадыров

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что свыше 500 добровольцев с медобразованием готовы выехать в зону проведения спецоперации. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Глава Чечни рассказал, что обсудил с министром здравоохранения республики Сулейманом Лорсановым работу медиков.

"Мы обсудили работу чеченских врачей, задействованных в лечении людей в медучреждениях ДНР и ЛНР. Уже сейчас в Чеченской Республике сформированы списки из свыше 500 добровольцев с медицинским образованием, которые готовы при необходимости присоединиться к коллегам" – говорится в его публикации.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился в Минобороны РФ с просьбой призывать медиков на службу в рамках частичной мобилизации в соответствии с их гражданской специализацией.

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будут отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.



Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.

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