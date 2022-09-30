В Госдуме попросили МО РФ мобилизовать медиков в соответствии с их специализацией

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов обратился в Минобороны РФ с просьбой призывать медиков на службу в рамках частичной мобилизации в соответствии с их гражданской специализацией. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующую телеграмму парламентарий направил заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко.
"Прошу <...> дать указание военным комиссариатам оперативно пересмотреть военно-учетные специальности медиков в зависимости от их гражданской специализации", – говорится в письме.
Депутат указал, что многочисленные вопросы врачей связаны с тем, что их военно-учетные специальности не соответствуют квалификации или трудовой деятельности. В результате возникают случаи, когда врачей-травматологов или хирургов призывают на службу как младший персонал. Леонов подчеркнул, что это недопустимо.
Накануне на оперативном совещании с членами Совбеза РФ Владимир Путин потребовал разобраться со всеми ошибками при мобилизации. Глава государства рассказал о случаях, когда врачей и представителей других профессий с многолетним опытом в госпиталях зачисляют в мотострелковые отряды.
Указ о проведении в России частичной мобилизации Владимир Путин подписал 21 сентября. Как уточнял министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек.
Путин потребовал разобраться со всеми ошибками при мобилизации
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