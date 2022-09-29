Минобрнауки РФ предупредило вузы о мошеннических рассылках якобы "от Минобороны"

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Мошенники начали рассылать в российские вузы электронные письма якобы от министерства обороны РФ с призывом предоставить списки всех студентов мужского пола, сообщает пресс-служба Минобрнауки России.

В ведомстве предупредили, что ни в коем случае нельзя открывать такие письма и переходить по ссылкам. Подобные рассылки рекомендуется отметить как спам, а адрес отправителя добавить в черный список.

"Даже открытие данного письма может позволить загрузить вам вредоносное ПО на персональный компьютер и/или мобильное устройство", – говорится в сообщении.

21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек.

29 сентября на заседании Совбеза РФ Владимир Путин напомнил, что призыву в рамках частичной мобилизации в РФ подлежат россияне, обладающие военным опытом. Президент РФ подчеркнул, что данное требование должно выполняться неукоснительно, а ошибки, допущенные при проведении частичной мобилизации, должны оперативно устраняться.



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