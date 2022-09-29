В Дербенте накажут тех, кто распространил некорректное оповещение о мобилизации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов заявил, что сотрудники военкомата, распространившие оповещение с призывом явиться всем мужчинам, будут привлечены к ответственности. Об этом градоначальник написал в своем телеграм-канале.

"Еще раз подчеркиваю, что эта информация является недостоверной. Сотрудники, которые не разобрались в деталях и распространили полученный текст, будут привлечены к ответственности", – говорится в его публикации.

Пирмагомедов сделал акцент на том, что частичная мобилизация на территории города будет проходить в соответствии с требованиями. Он также отметил, что дела призывников рассматриваются очень внимательно и тем, у кого есть основания, предоставляется отсрочка.

"Выражаю сожаления за произошедший инцидент. Буду тщательно контролировать, чтобы в дальнейшем подобного рода ситуации не повторились", – резюмировал он.

Ранее руководитель пресс-службы администрации Дербента Тельман Раджабов заявил, что по городу начал ездить автомобиль управления ГО и ЧС по Дагестану, передавая мужчинам сообщение о необходимости прибыть в военкомат.

При этом он уточнил, что данная мера не означает мобилизацию всех мужчин. Он также добавил, что в настоящее время оповещение отменено, так как меняется текст сообщения.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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