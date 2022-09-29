На призывных пунктах в Москве начали выдавать обмундирование

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Подпавшим под мобилизацию гражданам начали выдавать обмундирование и сухие пайки на столичных призывных пунктах.

"На вещевом складе мы приготовили и сейчас будем переодевать ребят в прекрасный зимний костюм, зимние берцы, обеспечивать всем, что нужно для личной гигиены: это стаканчики, зубная щетка, паста, ушные палочки, шампуни в небольших удобных упаковках, беруши, салфетки", – отметил военком Замоскворецкого района Москвы Алексей Буянов.

Кроме того, мобилизованные граждане получат термобелье и летний костюм. По словам военкома, количество комплектов соответствует планируемому числу мобилизованных в столице.

"Помимо этого, мы еще каждому мужчине даем сухие пайки на дорогу и на время оформления, чтобы ребята чувствовали себя сытыми, одетыми, чувствовали заботу города и государства", – добавил Буянов.

Он уточнил, что наборы будут дополняться, а мобилизованным ранее москвичам обмундирование будет доставлено.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

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