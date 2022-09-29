В Минобороны назвали задачи мобилизованных граждан

Фото: Минобороны РФ

Мобилизованные в ВС РФ будут контролировать и оборонять освобожденные от ВСУ территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство России.

Кроме того, заявили в министерстве, к таким действиям приступят и те, кто решил добровольно принять участие в спецоперации. Однако сначала все пройдут подготовку.

В министерстве обороны уточнили, что мобилизованные военные изучают боевую технику и вооружение, а также тренируют навыки огневой подготовки на танках, боевой машине пехоты, бронетранспортере и устройствах ПВО. Те, кто уже прошел подготовку в индивидуальном порядке, продолжают ее в составе взводов и рот.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу проинспектировал ход подготовки подпавших под мобилизацию граждан на военных полигонах Западного военного округа. Он проверил практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке, которые проходят с повышенной интенсивностью, в том числе ночью.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Сообщалось, что в рамках мобилизации задействуют 300 тысяч резервистов – это те, кто отслужил, имеют военно-учетную специальность, боевой опыт.



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