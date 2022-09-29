Мошенники стали взламывать аккаунты в Telegram, используя тему мобилизации

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Злоумышленники придумали новую схему взлома аккаунтов в Telegram. Об этом сообщили специалисты по информационной безопасности.

Согласно мошеннической уловке, россияне должны перейти якобы на сайт госуслуг, который в действительности не является таковым, и пройти авторизацию через Telegram для проверки своего имени в перечне мобилизованных.

Пользователь заполняет свои инициалы и номер телефона, а затем сайт просит подтвердить вход на страницу путем ввода SMS-кода. После отправки его мошенникам становится доступен аккаунт пользователя.

Ранее мошенники стали рассылать россиянам СМС-сообщения с предложением "уладить вопрос" с армией. Эксперты предупредили, что в связи с новостным фоном злоумышленники перешли от баз данных соискателей и ипотечников на базы, в которых есть данные о мужчинах призывного возраста или отслуживших в ВС РФ, а также о членах их семей.

Согласно новому сценарию, злоумышленники уведомляют собеседника о направлении повестки, угрожают наказанием за неявку в военкомат или предлагают решить вопрос с отсрочкой за деньги.



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