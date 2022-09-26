Россиянам рассказали, как мошенники воруют деньги через QR-коды

11:16
Фото: depositphotos/nirutdps
Уже сейчас мошенники поняли, как воспользоваться оплатой товаров через QR-коды в корыстных целях, заявил зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов. По его словам, злоумышленники будут придумывать все новые варианты хищения денег у россиян. Он считает, подобный вывод можно сделать благодаря истории использования QR-кодов в Китае.
"<…> Возможно хищение денег и тогда, когда QR-код находится на стороне покупателя, и тогда, когда он на стороне продавца. Бывали различного рода атаки злоумышленников, и они могут повториться у нас. К ним надо готовиться, придумывать меры противодействия", – заявил Аитов в интервью радио Sputnik.
Зампред в качестве примера рассказал о противозаконных действиях с QR-кодами в Китае. Некоторые пользователи, чтобы не задерживать очередь, готовят код заблаговременно, активируя экран. Именно так мошеннику удается сделать снимок кода на специальную камеру, а уже потом украсть деньги, поделился Аитов.
Более того, были случаи, когда в Китае фальсифицировали QR-коды на стороне продавца, когда оплата происходила без его участия.
"Возьмем пример с арендой велосипеда. Мошенники приклеивают на QR-код для оплаты свою этикетку, человек считывает код в полной уверенности, что оплачивает использование велосипеда, но на самом деле деньги получает злоумышленник", – отметил эксперт.
Ранее генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал о признаках, которые могут указывать на незаконную прослушку телефона. По его мнению, слишком скорый расход заряда смартфона, самозапуск микрофона или видеокамеры могут говорить о подобном вмешательстве.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: