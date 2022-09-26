Россиянам рассказали, как мошенники воруют деньги через QR-коды

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Уже сейчас мошенники поняли, как воспользоваться оплатой товаров через QR-коды в корыстных целях, заявил зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов. По его словам, злоумышленники будут придумывать все новые варианты хищения денег у россиян. Он считает, подобный вывод можно сделать благодаря истории использования QR-кодов в Китае.

"<…> Возможно хищение денег и тогда, когда QR-код находится на стороне покупателя, и тогда, когда он на стороне продавца. Бывали различного рода атаки злоумышленников, и они могут повториться у нас. К ним надо готовиться, придумывать меры противодействия", – заявил Аитов в интервью радио Sputnik.

Зампред в качестве примера рассказал о противозаконных действиях с QR-кодами в Китае. Некоторые пользователи, чтобы не задерживать очередь, готовят код заблаговременно, активируя экран. Именно так мошеннику удается сделать снимок кода на специальную камеру, а уже потом украсть деньги, поделился Аитов.

Более того, были случаи, когда в Китае фальсифицировали QR-коды на стороне продавца, когда оплата происходила без его участия.

"Возьмем пример с арендой велосипеда. Мошенники приклеивают на QR-код для оплаты свою этикетку, человек считывает код в полной уверенности, что оплачивает использование велосипеда, но на самом деле деньги получает злоумышленник", – отметил эксперт.

Ранее генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков рассказал о признаках, которые могут указывать на незаконную прослушку телефона. По его мнению, слишком скорый расход заряда смартфона, самозапуск микрофона или видеокамеры могут говорить о подобном вмешательстве.