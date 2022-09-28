В ЛДПР предупредили о мошенниках, собирающих деньги от лица партии

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В ЛДПР предупредили о мошенниках, собирающих деньги в Telegram от лица фракции. Соответствующее предупреждение появилось в телеграм-канале партии.

"Уважаемые подписчики и друзья ЛДПР, будьте внимательны, в Telegram полно мошенников и проходимцев! ЛДПР не собирает деньги через социальные сети! Мы никогда не попросим вас скидывать деньги на обычную карточку в банке", – говорится в публикации.

Ранее специалисты по кибербезопасности из компании Pro32 предупредили, что мошенники стали рассылать россиянам сообщения с предложением "уладить вопрос" с армией.

Обман строится на версии связей с военкоматом или гарантиях профессиональной юридической помощи. Если жертва поверила мошенникам, то последние назначают сумму и скрываются с деньгами, рассказали эксперты.



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