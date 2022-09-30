Глава Бурятии заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в регионе

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Республика Бурятия выполнила план по набору призывников в рамках частичной мобилизации, сообщил глава региона Алексей Цыденов. По его словам, пункты сбора закрываются, однако военкоматы продолжают работать с добровольцами.
С теми, кто был призван в рамках частичной мобилизации, в настоящее время ведется работа по дополнительному медицинскому осмотру, подчеркнул политик. Часть мобилизованных, отметил он, уже вернулись домой по медицинским показаниям.
"В республике задание по мобилизации выполнено. <...> Подключили к военным медикам и ресурсы нашего Минздрава. Сегодня и завтра еще будут медосмотры и заключения. <...> Работа продолжается", – написал глава Бурятии в своем телеграм-канале.
21 сентября Владимир Путин подписал указ о проведении в России частичной мобилизации. Как уточнил министр обороны РФ Сергей Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек.
29 сентября на заседании Совбеза президент РФ напомнил, что призыву в рамках частичной мобилизации в РФ подлежат россияне, обладающие военным опытом. Он подчеркнул, что данное требование должно выполняться неукоснительно, а допущенные ошибки должны оперативно устраняться.
Мобилизованным москвичам начали выдавать военную форму на призывных пунктах
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