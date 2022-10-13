Захарова указала, что для Зеленского весь мир ограничивается Западом

Фото: телеграм-канал Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что для Владимира Зеленского весь мир ограничивается только Западом и странами – членами НАТО.

В своем телеграм-канале она таким образом прокомментировала слова украинского лидера о том, что якобы никто из нормальных цивилизованных лидеров с Россией не хочет общаться.

"Вот это и есть неонацистская логика – он не считает за "нормальных" не НАТОвцев. Весь мир по Зеленскому – только Запад. Остальных нет. Он даже не замечает, как подсознательное отношение превосходства над теми, кто отличается от "белого человека", прорывается в ходе его коматозных интервью", – заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что Турция намерена организовать переговоры между Россией и Западом о ситуации на Украине. Отмечалось, что государство хочет посадить за один стол с Россией США, Францию, Германию и Великобританию. Такое предложение уже было направлено в Вашингтон. В США отреагировали на идею положительно.

При этом Зеленский во время саммита G7 отказался вести переговоры с Владимиром Путиным. Украинский лидер отметил, что у президента России нет будущего. По его мнению, с ним не может быть диалога.

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