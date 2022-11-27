ВС РФ сорвали попытки ВСУ атаковать в ЛНР – МО РФ

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ сорвали попытки ВСУ атаковать на краснолиманском направлении в Луганской народной республике. Об этом сообщает ТАСС.

"...сорваны попытки ВСУ атаковать силами двух ротных тактических групп в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской Народной Республики", – сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам военного, украинская сторона также предприняла безуспешные попытки оборудовать опорные пункты в районе Площанки и Червонопоповки. Силами российских военных они были отброшены на исходные позиции.

Конашенков подтвердил, что потери войск Украины в ЛНР за сутки составили до 80 человек убитыми. В частности, в ходе обозначенного наступления ВС РФ уничтожили 50 украинских военнослужащих и три бронированные машины.

Накануне в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ на донецком направлении и уничтожили до 70 украинских боевиков. Кроме того, были выведены из строя три танка и две бронированные машины.

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