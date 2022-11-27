Экс-сотрудник Белого дома заявил, что РФ может уничтожить Украину за короткий срок

Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Как показали удары по инфраструктуре Украины, Россия способна уничтожить страну за короткий срок без ядерного оружия. Об этом на своем сайте написал экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По его словам, РФ сдерживается в отношении Украины из-за общей истории. Робертс пояснил, что население соседней страны были частью России веками, там есть множество смешанных браков. Экс-сотрудник Белого дома пояснил, что Кремлю не нужны руины обедневшей страны у своих границ.

Робертс добавил, что западные СМИ создали картину поражения России, поэтому у жителей США и Европы сложилось ложное представление о ситуации.

Ранее журналист Самид Баша рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому отказаться от попыток возращения утраченных территорий. Обозреватель уточнил, что требования политика являются невыполнимыми, и Владимир Путин не пойдет не на одно из них.



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